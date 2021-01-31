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Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu

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Gün ağardı bilanço ortaya çıktı
Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur birçok bölgeyi olumsuz etkiledi. Birçok ev  ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu. Şiddetli fırtına özellikle batı bölgesinde etkili oldu.

Lefke Belediyesi de uyarılarda bulundu. Belediye fırtınaa nedeniyle Birçok ağacın devrildiğini, yollların kapandığını duyurarak, dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşarın dikkatli olmalarını istedi.

screenshot_20210130-235837_facebook.jpgGemikonağı’nda ise bir okaliptüs ağacı şiddetli fırtınanın etkisiyle gürültüyle koparak park halindeki aracın üzerine düştü Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Altınova köyünde  mandıralar çöktü birçok hayvan  hayvanlar telef oldu

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