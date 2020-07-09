Birçok yerde elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

ÇATALKÖY’DE BUGÜN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Çatalköy’ün bazı bölgelerine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre 09.00- 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Çatalköy bölgesinin kuzeyi ve sahil kısımları etkilenecek.

ESENTEPE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Kıb-Tek, bugün Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli ve Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-14.30 saatleri arasında; Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli, Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyecek.

İSKELE VE LEFKE’DE BUGÜN BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

İskele ve Lefke’de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Lefke Gazi Lisesi civarı, İstiklal İlkokulu civarı, Aplıç Yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi Hazırlık Binası ile Lefke Yağ Değirmeni ve civarının etkileneceği kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak.

LONG BEACH BÖLGESİNDE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Iskele Long Beach bölgesine de 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Değirmenlik ve bazı civar köylerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 - 13.00 saatleri arasında Değirmenlik, Değirmenlik Başpınar mahallesi, Minareliköy ve Beyköy’e elektrik verilemeyecek.