Bireylerin doğayı koruyabilmeleri için önce doğayı tanımaları sonra da doğayı sevmeleri gerekiyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından “Taşkent Doğa Parkı ve Çevre Eğitimi” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Taşkent Doğa Parkı Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi Direktörü ve Çevre Eğitimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot konuşmacı olarak katıldı.

Kaşot, sunumunun ilk bölümünde; Taşkent Doğa Parkı’nın kuruluş serüvenini anlattı ve Taşkent Doğa Parkı şemsiye yapısı altında bulunan; Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi, Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı, Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi ve Doğa Parkı Tarım-Fidancılık yapılarının vizyon ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kaşot: Çocukların doğada mümkün olduğunca çok zaman geçirmeleri gerekiyor

Kaşot sunumunun ikinci bölümde ise, Kıbrıs’taki çevre sorunlarının yaban hayata ve genel çevreye olan etkileri, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, yaban hayat konularında bilinç oluşturulması için eğitimcilerin neler yapması gerektiği ve Kıbrıs’ın eşsiz yaban hayatı ile ilgili öğretmen adaylarını bilgilendirdikten sonra öğretmen adaylarından gelen soruları yanıtladı. Kaşot ayrıca, bireylerin doğayı koruyabilmek için önce doğayı tanımaları sonra da doğayı sevmeleri gerektiğine değindi. Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi’nin temel felsefesi olan doğanın doğada öğrenilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaşot, çocukların doğada mümkün olduğunca çok zaman geçirmeleri gerektiğini ve bu yönde de öğretmenlerin öğretim faaliyetlerini planlamaları gerektiğini dile getirdi.

Kaşot ayrıca Taşkent Doğa Parkı’nda oluşturulan sınıf dışı öğrenme ortamlarına da değinerek, bu ortamların doğa eğitiminde nasıl kullanıldığıyla ilgili deneyimlerini de öğretmen adaylarıyla paylaştı. Kaşot konuşmasının sonunda 1190 Yaban Hayat Destek Hattı sayesinde, yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanı görmeleri durumunda Taşkent Doğa Parkı’ndan 7/24 yardım alabileceklerini belirterek, sunum daveti için öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz’e ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ne teşekkürlerini sundu.