Birinci İnce Av 8 Ocak’ta başlıyor

40 nolu av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinde Girne- Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,

Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no’lu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra Köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),

10 nolu av bölgesi içinde; Petrol dolum tesisinin kuzeyindeki tepenin zirvesinden çimento fabrikasına oradan limana giden yoldan güney-batıya dönerek sahile kadar devam eden yolun güney-batısında kalan bölge,

50 nolu av bölgesi içinde; Cypruvex portakal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300m. takip ederek sağa batıya dönen stabiliza toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesine, gaminilerden güney-doğu yönündeki yolu takip ederek 500 metre sonra güneye dönerek, bahçelere en yakın yoldan dereye, dere yatağını geçtikten sonra, Güzelyurt-Yayla yoluna, oradan Güzelyurt’a dönerek Güzelyurt – Kalkanlı yolu üzerindeki başlangıç noktası arasında kalan bölge,

50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine, oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,

27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili orman ile çevrili arazi,

20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan, deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip, Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

45 nolu av bölgesi içerisinde; St. Hillarion’dan başlayarak Ağırdağ – Kömürcü asfalt yolu oradan Keklik Adaptasyon Kafesi ve Batı kısmı dereye kadar, oradan zirvedeki Kuzey yamaçtan bayraklar ve arka asfalt yol hizasına kadar olan bölge

Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve yanındaki Meteoroloji İstasyonu, tüm göletler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,