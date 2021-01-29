  • BIST 1.473
  • Altın 435,893
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Birinci:“Akçiçek Hastanesi’nin 8 personeli pozitif”

» »
Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Birinci:“Akçiçek Hastanesi’nin 8 personeli pozitif”

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. BRT’de 14. Saat programına katılarak açıklamada bulunan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi başhekimi Dr Ceyhun Birinci, öğle saatlerinde testinin pozitif çıktığını ve Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını söyledi.

İşte Başhekim Doktor Ceyhun Birinci’nin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“PCR TESTİMİN POZİTİF ÇIKTIĞINI ÖĞRENDİM”

“Hastanedeki pozitif vakalardan dolayı yakın temas şüphesi olduğundan kendimi izole ederek, evde kaldım. Bu arada PCR testimi yaptım.Öğleye doğru PCR testimin pozitif çıktığını öğrendim.” “

“Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erken Tanı bölümünde kontrollerimin ardından verilecek bulgulara göre hastane ortamında beklemek gerekiyor mu? Yoksa bir otelde karantinada olmak yeterli mi? Ona bakılacak. Şuanda herhangi bir ciddi belirtim yok. Bir semptomum yok. Onu söyleyeyim. Atlatacağız.”

“Bölgedeki yaygınlaşma, vaka sayılarının çoğalması hastaneye de intikal etmiş durumdadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü hastalarla uğraşılan yoğun bir yerdir. Son 15 gün içerisinde yaklaşık 8 doktor, hemşire ve yardımcı personelimizde pozitiflik tespit edildi.” Dr Ceyhun Birinci, ev karantinasında beklerken koronavirüse yakalandığını belirterek, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde gerekli muayenelerinin yapılmasının ardından karantina sürecinin başlayacağını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Cypfruvex Ltd.’te çalışan 53 kişinin maaşları ödenmedi"29 Ocak 2021 Cuma 19:46
  • İlköğretim Dairesi'nde yapılan testler negatif29 Ocak 2021 Cuma 19:44
  • Tıp-İş Başkanı Dr Varış: 3-5 Günlük kapanma kararları ile başarı yakalayamayız29 Ocak 2021 Cuma 19:31
  • KTTO Başkanı Turgay Deniz:Daha radikal kararlar bekliyoruz29 Ocak 2021 Cuma 19:21
  • Pandemide durum değerlendirmesi29 Ocak 2021 Cuma 19:12
  • Birinci:“Akçiçek Hastanesi’nin 8 personeli pozitif”29 Ocak 2021 Cuma 19:07
  • 216 gram uyuşturucu ile tutuklanmışlardı...3 ay cezaevine gönderildi29 Ocak 2021 Cuma 18:57
  • Polis Emeklileri: "Salgın toplumsal seferberlikle önlenir"29 Ocak 2021 Cuma 18:45
  • Erhürman: Krizin tek merkezden yönetilmesi gerekiyor29 Ocak 2021 Cuma 18:41
  • “Ultra Zenginler Servetlerini Büyütsün Diye, Sağlık sistemi Çökme Noktasına Geldi”29 Ocak 2021 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti