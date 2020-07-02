Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor

Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya doğru “Hükümet yüzünü bize dön” talebiyle yürüyüş başlattı.
Eylemciler yürüyüşlerine Mete Adanır Stadyumu ile Girne Gençlik Merkezi (Gigem) önünde başladı.
Şu sıralar Girne – Lefkoşa Anayolu’nda yürüyüşlerine devam eden eylemciler, ikinci ekonomik paketi ve hükümeti protesto ediyor.
Birleşik Eylem Komitesi’nin “Hükümet yüzünü bize dön” talebine cevapsa, Başbakanlık önüne kurulan çadırda beklenecek.
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