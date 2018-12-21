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Birleşik Kıbrıs Partisi Heyeti, KTAMS’ı ziyaret etti

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İzzet İzcan başkanlığındaki Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyeti, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.
Birleşik Kıbrıs Partisi Heyeti, KTAMS’ı ziyaret etti

İzzet İzcan başkanlığındaki Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyeti, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin Kıbrıs sorununun çözümünde kritik bir aşamaya geldiğini, görüşmelerin yeniden başlatılması için çalışma yapıldığını yakın zamanda karar verileceğini belirterek, bir süredir çözüm karşıtı kesimlerin federasyon düşmanlığı başlattığını ve halkı çözümden soğutmaya başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halktan aldığı yetkiyle  “ben federasyonu görüşüm masada görüşecek başka da bir şey yoktur” demesine rağmen büyük bir saldırı başlatıldığını ifade eden İzcan, UBP, HP, bir kısım yayın organı  ve hatta Türkiye  Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ‘federasyon Akıncı’nın kişisel görüşüdür’  şeklinde gelen görüşlerin “görüşmeler başlamasın ya da sonuç vermesin diye ortaya konan çabalar olduğunu” savundu.

İzcan, tüm çözüm isteyen partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi planlandıklarını belirterek, ortak bir zeminde güçlerini birleştirerek ses vermek gerektiğini düşündüklerini aktardı.

Çözüm isteyen kesimin sessiz kalması halinde statükocuların çeşitli propagandalarla ortamı bulandırıp germek, çözüm umudunu yok etmek ve sürecin başarısız olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen İzcan, “Bizim bir araya gelmemiz ortak açıklamalar yapmamız lazım gerek olursa da sokakta birlikte olmamız lazım” dedi.

İzcan, geçmişte birlikte mücadele ettikleri KTAMS’ı da bu nedenle ziyaret ettiklerini ve bundan sonra da bir araya gelerek bunları değerlendirmek istediklerini belirtti.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, bundan önceki çözüm ve barış süreçlerinde nasıl birlikte omuz omuza hareket etmişlerse bundan sonra da adada iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde çözüme ulaşıncaya kadar birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Şu an yaşanan ekonomik sıkıntıların da sebebinin TL kullanmaktan kaynaklandığını ifade eden Bengihan,  can güvenliği konusunda yaşanan endişelerin  en büyük nedenlerinden birinin ülkedeki giriş çıkış kapılarının ‘sorma gir hanı’ gibi kullanılması olduğunu kaydetti.

Bengihan, yurttaşlık yasasının değişmemesi nedeniyle keyfi vatandaşlıklar verilmesinin de Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini gasp ettiğini vurguladı.

Bengihan, bundan sonrada federasyon temelinde bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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