Birleşik Kıbrıs Partisi heyeti, KTOEÖS’ü ziyaret etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyeti, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan’ın sağlık nedenleriyle ziyarete katılamadığını belirterek, selamlarını iletti.

Sonüstün, ülkedeki siyasi gelişmelerin negatif yönde ilerlediğini, Ankara’nın söylemleri ve Anastasiadis’in Ortadoğu’daki dostlarının desteğiyle Birleşik Federal Kıbrıs noktasından uzaklaşıldığını belirterek, federal Kıbrıs için mücadele edenlerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

BKP olarak dayanışma ve işbirliği için adım atarak, siyasi parti ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, ziyaret taleplerini sadece YKP’nin yanıtladığını belirten Sonüstün, görüşmelerin 1.5 yıldır durduğunu ve yeniden başlamamasının kendilerini endişelendirdiğini, bu nedenle de 2 lidere destek olmak için dayanışma içine girilmesini doğru bulduklarını ifade etti.

Sonüstün, görüşmelerin kaldığı yerden yeniden başlaması ve Birleşik Federal Kıbrıs için mücadele edilmesi için tüm federal Kıbrıs sevdalılarını biraraya gelerek, liderlere destek olmaya çağırdı.

EYLEM

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ise, İzcan’a geçmiş olsun dileklerini yollayarak, kendilerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da iki toplumlu federal Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hem Güney Kıbrıs’ta, hem de Kuzey Kıbrıs’ta barış ve federal Kıbrıs isteğiyle çeşitli etkinliklere katıldıklarını hatırlatan Eylem, kuzeyde oluşturulan toplumsal statükoyu ve yok oluş sürecini durdurmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki gasp edilen hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Eylem, federal Kıbrıs için örgüt olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.