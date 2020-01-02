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Birleşik Kurulda onaylanan İmar Planı neden yayımlanmadı? PLAN DEĞİŞEBİLİR İDDİASI!

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Birleşik Kurulda onaylanan İmar Planı neden yayımlanmadı? PLAN DEĞİŞEBİLİR İDDİASI!
Birleşik Kurulda onaylanan İmar Planı neden yayımlanmadı? PLAN DEĞİŞEBİLİR İDDİASI!

Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı neden yayımlanmadı?

PLAN DEĞİŞEBİLİR İDDİASI!

26 Aralık  tarihinde Birleşik Kurulda onaylanan Gazimağusa, İskele,Yeniboğaziçi imar planının hiç bir yerde yayımlanmaması yeni şaibe iddialarına yol açtı.

Daha önce imar taslarklarını bile web sitesinde yayınlayan İçişleir Bakanlığı'na  bağlı Şehir Planlama Dairesi bu kez Birleşik Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen İMAR PLANI!nın 26 Aralık tarihindeki son şeklini neden yayımlamıyor?

KİM BASKI YAPIYOR?

Birleşik Kurul tarafından oy birliği ile onaylanan  İmar Planı üzerinde  yayınlanmadığı için bazı değişiklikler de yapılmaya çalışıldığı idida ediliyor.

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