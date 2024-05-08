  • BIST 10358.1
  • Altın 2401.823
  • Dolar 32.2594
  • Euro 34.6419
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs’ı ‘Dünya Futbol Günü’ ilan etti

» »
BM Genel Kurulunda yapılan oturumda, diğer bazı spor dalları gibi, futbolun da dünya barışına kalkınmaya yaptığı katkı dolayısıyla özel bir günle kutlanması gerektiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs’ı ‘Dünya Futbol Günü’ ilan etti

BM Genel Kurulunda yapılan oturumda, diğer bazı spor dalları gibi, futbolun da dünya barışına kalkınmaya yaptığı katkı dolayısıyla özel bir günle kutlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye’nin ve gözlemci üye statüsündeki Filistin’in de aralarında bulunduğu 160’tan fazla ülkenin sponsorluğunda Genel Kurula sunulan 25 Mayıs’ın “Dünya Futbol Günü” olarak kutlanmasını teklif eden tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

 

Tarihin ilk uluslararası futbol turnuvası esas alındı

Futbola adanan bu günün belirlenmesinde, 1924’te Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında tüm bölgelerin temsil edildiği tarihin ilk uluslararası futbol turnuvasının 100. yılının 25 Mayıs 2024’e denk gelmesi esas alındı.

BM tarafından paylaşılan karar mektubunda, “sporun sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kolaylaştırıcı olduğu” teyit edilirken, “barışın gerçekleştirilmesine, hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine ve toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesine” katkısı vurgulandı.

Mektupta, futbolun uluslararası yönetim organı FIFA’nın rolünün yanında, bölgesel ve ulusal futbol federasyonlarıyla ilgili derneklerin de oyunun tanıtılmasındaki önemli rolüne atıfta bulunuldu.

Karar mektubunda, 25 Mayıs’ta tüm uluslar, BM organları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ulusal öncelikler doğrultusunda Dünya Futbol Günü’nü kutlamaya ve futbolun avantajlarını herkes için yaymaya davet edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Başkanı Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi07 Mayıs 2024 Salı 15:53
  • Açlık sınırını 23 bin 559 TL !07 Mayıs 2024 Salı 15:31
  • KTEZO'dan ilan: Küçükbaş hayvanı bulunan üreticiler, bizimle iletişime geçsin07 Mayıs 2024 Salı 15:02
  • Mağdur kadına şikayetinden vazgeçsin diye para teklif ettiler07 Mayıs 2024 Salı 14:56
  • Kaçaklar cezaevine gönderildi07 Mayıs 2024 Salı 14:55
  • İade işlemleri tamamlanana kadar cezaevinde bekleyecek07 Mayıs 2024 Salı 14:35
  • Laptop çantasında bile uyuşturucu bulundu07 Mayıs 2024 Salı 14:31
  • Ülkede 759 gün kaçak yaşadı, cezaevine gönderildi07 Mayıs 2024 Salı 14:29
  • Narkotik'ten çatı operasyonu: 4 kişi 8 gün daha tutuklu kalacak07 Mayıs 2024 Salı 13:27
  • Zerrin Üstel, Özel Bahar Şenliği’nde çocuklarla bir araya geldi07 Mayıs 2024 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti