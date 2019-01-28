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“Birlikte yaşayacağımız barış dolu günleri özledik”

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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un birlikte gerçekleştirdiği yürüyüşte, “emperyalist” İngiliz üslerinin kapatılması ve “emperyalist saldırılara” son verilmesi talep edildi.
“Birlikte yaşayacağımız barış dolu günleri özledik”

CTP, TDP ve Sol Hareket gençlik örgütleri, adayı birleştirecek müzakerelerin hiç vakit kaybetmeden, önkoşulsuz başlayarak, Guterres çerçevesi temelinde, Crans-Montana görüşmelerinde kalınan yerden devam edilmesi ve sürecin referanduma götürülmesini istedi.

Örgütler, “BM Parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, adil, özgür, birleşik ve federal bir Kıbrıs’ta yaşamaktan kimsenin kendilerini alıkoyamayacağını” vurguladı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, örgütler, EDON’un İngiliz üslerine karşı düzenlediği anti-emperyalist yürüyüşe ve Platanya bölgesinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un birlikte gerçekleştirdiği yürüyüşte, “emperyalist”  İngiliz üslerinin kapatılması ve “emperyalist saldırılara” son verilmesi talep edildi.

“BİRLİKTE YAŞAYACAĞIMIZ BARIŞ DOLU GÜNLERİ ÖZLEDİK”

Yürüyüş sonrası Platanya bölgesinde düzenlenen siyasi-kültürel etkinlikte, Sol Hareket Gençlik Örgütü, CTP Gençlik Örgütü ve TDP Gençlik Örgütü ortak bir selamlama konuşması yaptı.

Ortak konuşmayı yapan Raif Kanlığoğlu, Kıbrıslı Rum ve Türkler’in birlikte yaşayacağı barış dolu günleri özlediklerini dile getirdi ve aşırı sağ hareketler, bölgedeki ve dünyadaki emperyalist saldırılar karşısında şüphesiz mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs’ta çözüm ve barışı yeşertmek; bu adanın bulunduğu coğrafyaya, dünyaya karşı en büyük görevleri olduğunu ifade eden Kanlıoğlu,”Her iki taraftaki milliyetçi, ayrılıkçı ve faşistlere birlik içinde mesajımız şudur ki, bizleri BM Parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, adil , özgür, birleşik ve federal bir Kıbrıs’ta yaşamaktan, birbirine karşı silah almayı istemeyen, kardeşçe yaşayacağımız günlerden alıkoyamayacaksınız” dedi.

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