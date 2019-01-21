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BKP, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay’ı eleştirdi

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı eleştirdi.
BKP, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay’ı eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı eleştirdi.

Yazılı açıklama yaparak, “Özersay’ın federal çözümü reddeden ve Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik saldırı içeren açıklamaları kabul edilemez” diyen Sonüstün, Özersay’ı “yeni taksimcilerin sözcüsü” olmakla suçladı.

Özersay’ın Birleşmiş Milletlerin görev süresinin uzatılmasına da karşı çıktığını belirtip “Özersay kimin adına konuşuyor” diye soran Sonüstün, “Başbakan Tufan Erhürman ve koalisyonun diğer ortaklarının sessizliği, söylenenleri onayladıkları anlamına mı geliyor?” dedi.

Federal çözümden yana tavır koyan tüm örgütlere çağrıda bulunduğunu söyleyen Sonüstün, “BKP, tüm federalist güçleri birlikte hareket ederek işbirlikçilere karşı, barış, federal çözüm ve demokrasiyi yüceltmek için kararlılıkla mücadele etmeye çağırır” ifadelerini kullandı.

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