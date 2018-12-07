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BKP: "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan istifa etmelidir"

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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede yaşanan sel felaketi sonucunda, 4 vatandaşımızın yaşamını yitirmesi nedeniyle, siyasi otoritenin sorumluluk almasını talep etti.
BKP: "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan istifa etmelidir"

Polis Genel Müdürlüğü, Ciklosta sel sularına kapılarak sürüklenen aracın, dere yatağına uçtuğu noktada bariyer bulunmadığını açıkladığını vurgulayan Salih Sonüstün, bu yetmezmiş gibi o bölgede, yoldaki su kanallarının kapatılarak daraltıldığını ve suyun yola taşmasına sebebiyet verildiğini belirterek, öncelikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın istifa ederek, siyasi sorumluluk alması çağrısında bulundu.

SADECE ÜZÜNTÜLERİNİZİ BELİRTMENİZ YETMİYOR

“Sadece üzüntülerinizi belirtmeniz veya halka kırbaç sallamanız yetmiyor” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Doğanın yok edilmesi karşısında gerekli tedbirleri almayan, bir yolu 10 ayda eksik ve aksak yapan siyasi anlayış yaşananlardan sorumludur” dedi.

SUÇLULARA KARŞI YARGI SÜRECİNİ BAŞLATIN

4’lü koalisyon hükümetine, dere yataklarına yapılan inşaatlar ve kâr hırsıyla doğayı tahrip edenlere karşı yargı sürecini başlatma çağrısında bulunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, tüm ülkeyi kapsayan imar planı ve önleyici tedbir olarak emirnamelerin derhal yaşama geçirilmesini talep etti.

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