BKP Genel Başkanı İzcan’dan Çağrı:” Sağlık Komitesi’nin Kararlarını Uygulayın”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin açıkladığı önlemler paketinin içi boş ve belirsiz bir paket olduğunu, özellikle emekçi kesimin yaşadığı ekonomik krizi çözmekten çok uzak olduğunu ileri sürdü.

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülke genelinde Covid 19 vakalarının hızlı bir yayılma gösterdiğini belirterek, hükümeti "içine girdiği panik havasından çıkarak" Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları soğukkanlılıkla uygulamaya çağırdı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin açıkladığı önlemler paketinin içi boş ve belirsiz bir paket olduğunu, özellikle emekçi kesimin yaşadığı ekonomik krizi çözmekten çok uzak olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin zamanında kararlar almayarak tam kapanmaya neden olduğunu iddia eden İzcan, “Gerekli denetimleri yapmayarak onu da yüzüne gözüne bulaştırmıştır” dedi.

“Bir PCR testini bile yapmayı beceremeyen Sağlık Bakanlığı, çaresizliğini testleri durdurarak vatandaşı evlerine göndermekle göstermiştir” diyen İzcan, “Bu gemi bu kaptanla yürümez” dedi.

Hükümeti acilen takviye sağlık personeli sağlamaya ve olağanüstü hal kapsamında özel sağlık kuruluşlarına el koyarak artan vakalara karşı hazırlık yapmaya çağıran İzcan, “BKP yeterli sağlık hizmeti verilmediği için vatandaşların yaşamını yitirmesinden bizzat hükümeti sorumlu tutacaktır” dedi.