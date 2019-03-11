BKP Genel Başkanı İzzet İzcan'dan Bakan Zeki Çeler'e eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in görev süresi içinde dokuzuncu iş kazası meydana geldiğini ifade ederek, göreve geldiği günden bu yana her fırsatta, denetimleri artırdığını, çalışma hayatını daha güvenli bir yapıya kavuşturmak için uğraştığını söyleyen Bakan Çeler’in istifa etmesi gerektiğini savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, daha iyi bir yaşam umuduyla ülkeye gelen emekçilerin, insani koşullardan uzak, iş güvenliğinden mahrum koşullarda, emekleri sömürülerek, ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasını önleyecek tedbirleri almayı ve emekçiyi korumayı dahi beceremeyen bir hükümetin, ülke güvenliğini sağlamasını beklemenin “ölüden göz yaşı beklemek” olacağını ileri sürdü.

İzcan, “İnşaatlarda kurulan iskelelerin güvenli olup olmadığını kontrol edebilecek bir mekanizmayı dahi oluşturamayan, her hafta yeni bir iş cinayetinin yaşanmasına seyirci kalan bir hükümetin ülkenin güvenliğini sağlaması, vatandaşının daha iyi ekonomik ve sosyal koşullarda yaşamasını sağlayacak adımlar atmasını beklemek abesle iştigaldir” ifadelerini kulandı.

Sömürülen emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının Çalışma Bakanlığı’nın denetiminde olmasının şart olduğuna vurgu yapan İzcan, “Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e çağrımız, şov değil iş yapmalarıdır. Emekçinin can güvenliği değil sermayenin kâr hırsını gözeten zihniyet yerine, ülkeye ucuz işçi akımını önleyecek, denetimin artırıldığı, ucuz işçi değil, sadece ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimli işçi getirilmesine izin verecek, insan haklarına ve emeğe saygılı demokratik bir yapının oluşturması için gereken adımları bir önce atmaları ve yasal düzenlemeleri hayata geçirmeleridir” dedi.