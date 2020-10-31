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BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün: "Geniş Tabanlı Bir Birliktelik Şart"

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Sonüstün, yeni dönemde “ilhak ve Kıbrıs Türkü’nün kültürel, sosyal ve siyasi olarak yok edilme politikalarının artarak Kıbrıslı Türklerin iradesinin gasp edilmeye devam edileceğinin açık olduğunu” öne sürdü.
BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün: "Geniş Tabanlı Bir Birliktelik Şart"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, gelinen aşamada Kıbrıs’ta federal bir çözümü hedefleyen, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğini korumayı ve emekten yana mücadeleyi siyasetin merkezine koyacak geniş tabanlı bir birlikteliğin şart olduğuna vurgu yaptı.

Sonüstün BKP adına yaptığı yazılı açıklamada, “Ortak bir çatı altında birlikte mücadele kaçınılmazdır. Tüm yurtsever, barış ve demokrasi güçlerinin ortak bir cephede bir araya gelmesi için zemin vardır. Bu zemin heba edilmemelidir” dedi.

Sonüstün, yeni dönemde “ilhak ve Kıbrıs Türkü’nün kültürel, sosyal ve siyasi olarak yok edilme politikalarının artarak Kıbrıslı Türklerin iradesinin gasp edilmeye devam edileceğinin açık olduğunu” öne sürdü.

 “Bu politikaları berhava etmenin yolu birlikte ve güçlü mücadeleden geçer” ifadelerini kullanan Sonüstün, “Tüm demokrasi, barış ve emek güçlerine çağrımız, bireysel, örgütsel, partisel değil, toplumsal çıkarların, barış, demokrasi ve emeğin merkeze konulduğu cephe siyasetinin bir an önce hayata geçmesi için samimiyetle çalışılmasıdır” dedi.

BKP’nin, kurulduğu günden bu yana cephe siyasetinin kaçınılmaz olduğunu ısrarla savunduğunu anlatan Sonüstün, BKP’nin, en geniş cephenin oluşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşeni yapacağını belirterek, zamanın birleşme ve birlikte mücadele zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

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