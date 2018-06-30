BKP: “Görüşmelerin en erken zamanda başlaması için BM inisiyatif almalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, görüşmelerin en erken zamanda başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in inisiyatif üstlenmesini talep etti. İzcan yazılı açıklama yaparak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisini bir an önce atamasını istedi. Türkiye’de seçimlerin sona erdiğini, hükümetin kısa zamanda kurulacağını belirten İzcan, “Ortaya ortak bir irade koyarak konuyu halletmenin zamanı gelmiştir” dedi.

Kıbrıs’taki liderlere BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu belge karşısında tutumlarını netleştirme çağrısında da bulunan İzcan, “Daha fazla zamana oynamak, kimseye bir şey kazandırmaz. Özellikle AKP hükümeti ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis karar vermeli” dedi.

GUTERRES BELGESİ, BİR BÜTÜN HALİNDE GÖRÜŞÜLMELİDİR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu 6 maddenin bir bütün halinde görüşülüp karar verilmesi gerektiğini dile getiren İzcan, ayrı ayrı başlıklar içerisinde boğularak sonuca ulaşılamayacağını söyledi.

Toplumlar arası güven ve yakınlaşmanın önemli olduğunu söyleyen İzcan, “Yeni kapıların açılması veya akaryakıt gibi konularda ortaya çıkan sıkıntılar, sorunun çözümüne yardımcı olmadığı gibi çözümsüzlüğe hizmet etmektedir” dedi

