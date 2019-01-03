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BKP, Karapaşaoğlu’nun cezaya çarptırılmasını kınadı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Halil Karapaşaoğlu’nun vicdani ret hakkını kullanması nedeniyle askeri mahkeme tarafından yargılanması ve bugün itibarı ile davanın olumsuz yönde karara bağlanmasını kınadıklarını belirtti.
BKP, Karapaşaoğlu’nun cezaya çarptırılmasını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Halil Karapaşaoğlu’nun vicdani ret hakkını kullanması nedeniyle askeri mahkeme tarafından yargılanması ve bugün itibarı ile davanın olumsuz yönde karara bağlanmasını kınadıklarını belirtti.
“Hiçbir demokratik ülkede vicdani ret hakkını kullanmak istediği için bireyler askeri mahkemelerde yargılanmıyor, hapis cezasına çarptırılmıyor” diyen Sonüstün, “

Vicdani reddini açıklayan bir gencimiz daha askeri mahkemede yargılanarak, demokratik hukuk devletinden çok uzak bir noktada, militarizmin gölgesinde bir yapıda yaşamak zorunda bırakıldığımız bir kez daha ispatlanmıştır” dedi.
 

“Hükümet eden 4 partinin de seçim manifestolarında ve hükümet programında yer almasına karşın vicdani retle ilgili yasanın hazırlanmasında korkak davranan ve gerekli adımları atmayan hükümet yetkililerinin ülkemiz gençlerine reva gördüğü askeri mahkemelerde yargılanmak mıdır?” diye soran Sonüstün, “Bu karar, Kıbrıs’ın kuzeyinin militarist, anti- demokratik, kendi anayasa mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vicdani reddin bir insan hakkı olduğuna dair kararın uygulanması tavsiyesinde bulunduğu bir hakkı dahi hayata geçirecek yasal düzenlemeyi yapmaktan aciz bir yapıyla yönetildiğini gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

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