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BKP’den Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Yıldönümü mesajı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve özlemle andıklarını belirtti.
BKP’den Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Yıldönümü mesajı

İzcan, “Anti-Emperyalist bağımsız Türkiye mücadelesinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, faşist yönetim tarafından idam edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ABD emperyalizminin yörüngesine sokulmuştur. Türkiye’de bugün yaşanan İslamcı, gerici ve baskıcı rejimin temelleri o günlerde atılmıştır” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan,  barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin insanlığın öncelikli görevi olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın yanıp kavrulduğu bu karanlık günlerde, Denizlerin yaktığı meşale, anti- emperyalist mücadelenin yolunu aydınlatıyor” ifadelerini kullandı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını belirten İzcan, “Devrimci mücadele zafere kadar sürecektir” dedi.

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