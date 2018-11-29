BKP’den emirnameye destek

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), imar planlarının hayata geçirilmesi yönünde çıkarılan kısa dönemli emirnameleri desteklediğini açıkladı.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, ülkede bölgesel imar planlarının eksikliği nedeniyle büyük vurgun ve talanın yaşandığını belirterek, partisinin imar planı yönünde atılan adımlara destek olduğunu vurguladı.

İmar planlarından önce önleyici ve geçici tedbir olarak emirname yayımlanmasının gayet normal bir davranış olduğunu belirten Salih Sonüstün, “Önemli olanın bu sürecin kısa olması ve imar planlarının süratle hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan tartışmaların temelinde, birtakım çevrelerin rant kavgası olduğunu ileri süren Sonüstün, “Halkı kışkırtarak, meseleyi toprakları Rumlara peşkeş çekme noktasına kadar vardırmaları kabul edilemez” dedi.

“Girne bölgesinde yaşanan tahribat ve Girne’nin beton mezarlığına dönüştürülmesi, emirname ve imar planlarına karşı çıkan kesimlere verilecek en güzel yanıttır” diyen Salih Sonüstün, BKP’nin yaşanacak, temiz, sağlıklı ve düzenli bir ülke yaratma yönünde atılacak adımlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.