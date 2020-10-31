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BKP’den İzmir’e Başsağlığı Ve Geçmiş Olsun Mesajı…

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BKP’den İzmir’e Başsağlığı Ve Geçmiş Olsun Mesajı…
BKP’den İzmir’e Başsağlığı Ve Geçmiş Olsun Mesajı…

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda yaşanan ölüm ve yaralanmalar nedeniyle Türkiye halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İzcan mesajında, depremde 25 kişinin yaşamını yitirmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kurtarma çalışmalarının bir an önce tamamlanarak daha büyük acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

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