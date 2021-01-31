  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

BM'nin iki toplumlu Federasyondan bahsetmesi uluslararası kamuoyunun iradesi

» »
BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararda iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda ısrar etmesinin tam yerinde ve doğru bir yaklaşım olduğunu ve uluslararası kamuoyunun iradesini ortaya koyduğunu belirtti.
BM'nin iki toplumlu Federasyondan bahsetmesi uluslararası kamuoyunun iradesi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP),  BM Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini  6 ay daha uzatmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararda iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda ısrar etmesinin tam yerinde ve doğru bir yaklaşım olduğunu ve uluslararası kamuoyunun iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’deki “AKP hükümeti ve UBP-DP-YDP hükümetinin Kıbrıs’ı bölecek, iki ayrı egemen devlet politikasının BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildiğini ileri süren İzcan, hükümet yetkililerini     “halkı yanıltmaya dönük ayrılıkçı açıklamalardan” vaz geçmeye çağırdı.

İzcan, Kıbrıs’ın  her karış toprağı ile Kıbrıs halkına ait olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterresin mart ayı  başı çağırdığı 5+1 uluslararası konferansta, taksimci politikaların sürdürülmesi durumunda, sonuç almanın mümkün olmadığını iddia eden İzcan, “Ankara’daki AKP hükümeti istedi diye, Kıbrıs Türk toplumunu suçlu sandalyesine oturtmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dağdaki KKTC bayrağını boyama çalışmaları devam ediyor31 Ocak 2021 Pazar 13:04
  • Baybars: “Koronavirüs değil, halk kazanacak!”31 Ocak 2021 Pazar 13:03
  • Sokağa çıkma yasağını 21 kişi ihlal etti31 Ocak 2021 Pazar 11:54
  • Başbakan: Salı günkü toplantı sadece muhalefeti bilgilendirme toplantısı olacak!31 Ocak 2021 Pazar 11:50
  • Devrilen ağaç araçların üzerine düştü, hasar oluştu31 Ocak 2021 Pazar 11:37
  • Lefkoşa ve Girne’de bugün ücretsiz PCR testleri yapılacak31 Ocak 2021 Pazar 11:27
  • Pilli, saat 07.00 itibariyle 25 yeni pozitif vaka var31 Ocak 2021 Pazar 11:04
  • Dr. Birinci: Hep birlikte salgınla mücadeleye devam31 Ocak 2021 Pazar 10:29
  • Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu31 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor...5'li konferans öncesi dikkat çeken KKTC ziyareti...31 Ocak 2021 Pazar 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti