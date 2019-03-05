‘’ Bölge muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi ‘’

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesine bağlı Köy Muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Mehmetçik Köy Muhtarı Hasan Onbaşı, Kumyalı Köy Muhtarı Yaşar Demir, Pamuklu Köy Muhtarı Hasan Çelik, Bafra köy Muhtarı Selim Çetil, Çayırova Köy Muhtarı Salih Dalınç ve Balalan Köy Muhtarı Turgut Özbalalanlı katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Belediye’ nin yürütmüş olduğu çalışmalar ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan projeler hakkında bölge muhtarlarını bilgilendirdi. Aynı zamanda Sarıçizmeli Köy Muhtarları’ nın köyleri ile ilgili taleplerini de dinledi.

‘’ Sarıçizmeli Halkımıza En iyi ve En kaliteli hizmeti götürmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz ve yapacağız ‘’

Gerçekleştirilen toplantıda son günlerde gündemde olan Bafra Bostan Restoranı ile ilgili Köy Muhtarlarını bilgilendirdi. Sarıçizmeli İhale kapsamının sadece Bostan Restoranı alanını kapsadığını, Sahil kenarındaki Beach Bar kısmının ve Sahil kısmının İhale kapsamında olmadığını önemle vurguladı. Buna bağlı olarak İhale sürecinden önce yürütülen çalışmalar gibi İhale sürecinin de Şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ihale dosya içeriğinin tüm paydaşlarla paylaşıldığını, Belediyenin web sitesinden tüm ihale dosyasına ulaşılabildiğini sözlerine ekleyen Sarıçizmeli kimseden gizli, saklı hiçbirşey yapılmadığını, Belediye meclisinin almış olduğu kararlar doğrultusunda yasal bir şekilde işlemlerinin yürütüldüğünü belirtti. Amaçlarının bölge insanlarına ve orayı ziyaret eden vatandaşlara en iyi şekilde ve en kaliteli biçimde hizmet götürmek olduğunu, bunu yaparken de Belediye yönetimi olarak Belediyenin ve Halkın çıkarlarını gözeterek hareket edildiğini ve bu konuda ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını sözlerine ekledi.