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Boran Kültür Merkezi’nden sendikal platform eylemine destek

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Boran Kültür Merkezi, Sendikal Platform’un perşembe akşamı Lefkoşa’da düzenleyeceği eyleme destek vereceğini açıkladı.
Boran Kültür Merkezi’nden sendikal platform eylemine destek

Boran Kültür Merkezi, Sendikal Platform’un perşembe akşamı Lefkoşa’da düzenleyeceği eyleme destek vereceğini açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, sendikalarla alanlara inileceğine işaret edilerek, “Ülkemizin kuzeyindeki gelişmekte olan kapitalizmin bağımlı olduğu devlete dayalı ekonomisi yüzünden günlerdir emekçiler, ezilenler olarak bizler her geçen gün daha da yoksullaşıyor ve daha da fakirleşiyoruz” denildi.

Temel sorunun sistem olduğu ve krizin bedelini emekçilerin ödememesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Kapitalizmin yarattığı sorunlara, kapitalizmin çarklarını koruyarak çözüm üreteceklerini zannedenler yanılırlar. Bu gibi çözüm önerileri günü kurtarmak için belki kısmen belki işe yarayabilir ama bataklık orada durduktan sonra sinek öldürmekle uğraşmanın mantığı ne?” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 6 Eylül Perşembe akşamı Sendikal Platform’un saat 18.00’de  Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıklarında yapacağı eyleme destek belirtilerek eyleme katılım çağrısı yapıldı.

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