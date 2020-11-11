Borrell, Cumhurbaşkanı Tatar'ı Arayarak Tebrik Etti

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sırasında Kıbrıs Türk halkının egemenlik, eşitlik ve iki devlet temelinde, taraflar arasında iş birliğini de içeren, bir uzlaşı için kendisine yetki verdiğini beliretti. Tatar, halkın üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların haksızlığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda AB'nin 2004'te aldığı karar çerçevesinde izolasyonları kaldırma vaatlerini yerine getirmesinin beklendiğini belirtti.

Tatar, Borell ile yakın zamanda görüşerek, görüş ve tutumunu etraflı bir şekilde anlatmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.