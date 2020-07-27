  • BIST 1.200
  • Altın 427,191
  • Dolar 6,8427
  • Euro 8,0076
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Borsa İstanbul, Endekslerden İki Sıfır Atıyor

» »
Borsa İstanbul, Endekslerden İki Sıfır Atıyor
Borsa İstanbul, Endekslerden İki Sıfır Atıyor

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul, Endekslerden İki Sıfır Atıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:35
  • Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27
  • BKP Bilişim Suçları Yasası Konulu Seminer Düzenliyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
  • Savaşan: “Ortaklığın lezzeti kaçtı”27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:20
  • Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi’nin Değerlerinin Korunması İçin Duyarlılık Çağrısı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:18
  • KAMU-İŞ, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda Personel Yetersizliği Gerekçesiyle Girişim Başlattı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:17
  • Strovilya (Akyar) İçin Yeni İstişareler27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:15
  • Devlet Emlak Malzeme Dairesi, Açık Artırmayla Araç ve Malzeme Satacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:10
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:06
  • UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı! İşte konuşulan Bakanlıklar...27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti