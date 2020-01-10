Boru hattında arıza

rızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

BRT’ye konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meyadan geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu” dedi.

Bu tür bir arızanın proje yapılırken öngörüler arasında olduğunu ifade eden Oğuz, “O nedenle Geçitköy barajI ınşa edildi. Emniyet açısından rezerv var. Şuan barajda 20 milyon metre küp su bulunmaktadır. Bu da ülkenin 10 aylık su ihtiyacını karşılar” diye konuştu.

Türkiye Devlet Su işleri’nin ilgili firma ile temasa geçtiğini söyleyen Oğuz, borunun tamit edilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.