  • BIST 118.472
  • Altın 293,392
  • Dolar 5,8812
  • Euro 6,5309
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Boru hattında arıza

» »
Türkiye‘den KKTC Su temin projesi çerçevesinde deniz altında kurulan boru hattında arıza meydana geldi.
Boru hattında arıza

rızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

BRT’ye konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “borunun deniz altında askıya alındığı noktada kopma meyadan geldi. Boru deniz altında askıya alındığı 250 metre derinlikteki noktada koptu” dedi.

Bu tür bir arızanın proje yapılırken öngörüler arasında olduğunu ifade eden Oğuz, “O nedenle Geçitköy barajI ınşa edildi. Emniyet açısından rezerv var. Şuan barajda 20 milyon metre küp su bulunmaktadır. Bu da ülkenin 10 aylık su ihtiyacını karşılar” diye konuştu.

Türkiye Devlet Su işleri’nin ilgili firma ile temasa geçtiğini söyleyen Oğuz, borunun tamit edilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilköy'de geçen yıl yapılan yol yağmurdan sonra yine çöktü09 Ocak 2020 Perşembe 18:58
  • Bağımsızlık Yolu: Yankee Go Home!09 Ocak 2020 Perşembe 18:51
  • Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı09 Ocak 2020 Perşembe 18:49
  • Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı.09 Ocak 2020 Perşembe 18:42
  • Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor09 Ocak 2020 Perşembe 18:38
  • KTMMOB: “İmar Planı’nın belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir değildir”09 Ocak 2020 Perşembe 18:28
  • Dr. Küçük Anı Parası’nın satışı sürüyor09 Ocak 2020 Perşembe 18:22
  • Gripten korunmak için vücut direncinin düşmemesine dikkat edilmeli09 Ocak 2020 Perşembe 18:16
  • “Mahalle Anneleri Projesi” alan çalışmaları başladı09 Ocak 2020 Perşembe 18:12
  • İş Arayanlarla İşverenlerin Buluşacağı isbul.gov.ct.tr TANITILDI09 Ocak 2020 Perşembe 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti