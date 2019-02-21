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Bostancı’da kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi

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Güzelyurt’ta Bostancı Köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.
Bostancı’da kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi

Güzelyurt’ta Bostancı Köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sempozyumda yaptığı konuşmada hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğuna dikkati çekti…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada kanserde farkındalık konusunda gelinen noktanın geçmişe göre çok iyi olduğun işaret etti.

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da kanserde farkındalık yaratmanın önemine işret etti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal da kanser konusunun farklı alanlarındaaraştırmalar yaptıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de konuşmasında koruycu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.
Besim, hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğuna dikkati çekerek, bu yüzden Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini belirtti.
Besim, korunmayı bilerek gelecek nesillerin daha sağlıklı kılınabileceğine işaret ederek, sosyal devletlerin insanları hastalıklardan korumak için yapması gerekenler bulunduğunu ve farkındalık çalışmalarının da bu konuda önemli olduğunu söyledi.

Besim, halkın sağlık hizmetlerini kendi bölgesinde alabilmesi için sağlık ocaklarını güçlendirdiklerini, merkezlerde de yapılan iyileştirmelerle halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için çalıştıklarını da ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. NahideGökçora, Prof. Dr. Handan Onur, Prof. Dr. Doğan Bor, YRD. Doç. Dr. Bülent Sezgin, Uzman Psikolog Naife Sevdalı Zaim ve Dr. Diyetisyen Ayşe Okan katılımcıları, kanserden korunma ve kanserde farkındalık konularında bilgilendirdi.

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