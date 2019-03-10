Bozkurt: “Aslında bu sayı 400’den çok daha fazla”

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 500 yıla yaklaşan tarihi ilk kez yazılıyor.

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasına ayak bastığı tarih olan 1571’den başlayarak 2017 yılına kadar bu topraklarda yetiştirdiği şair, yazar ve edebiyatçılar 5 ciltlik dev bir eserde kayıt altına alınıyor.

“İSMAİL BOZKURT, OĞUZ KARAKARTAL, HARİD FEDAİ VE ALİ NESİM”

Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi çalışmasını, uzun yıllardır İsmail Bozkurt’un hayali olmakla birlikte tohumları yaklaşık 4 yıl önce, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın evinde İsmail Bozkurt, merhum Ali Nesim ve yine merhum Harid Fedai’nin de bulunduğu bir ortamda atılmış.

Harid Fedai ve Ali Nesim hayatlarını kaybedince, Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve İsmail Bozkurt birlikte projenin yürütücülüğünü üstlenerek, çalışmayı fiilen yürütmüşler..

İsmail Bozkurt’un onursal başkanlığını da yaptığı Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) işbirliğinde Türkiye Büyükelçiliği’nin de katkılarıyla 2 yıl önce başlatılan proje kısa süre önce tamamlandı.

80 AKADEMİSYEN ÇALIŞTI

Kıbrıs’ta bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyan ve edebiyat dünyasında büyük heyecan uyandıran projede 80 akademisyen çalıştı..

1571’DEN 2017’YE

1571 yılından başlayarak 2017 yılına kadar çok titiz çalışma ile deyim yerindeyse “didik didik” arama yapılarak kitabı basılan şair ve yazarlar esere dahil edildi. Yaklaşık 2 bin 400 sayfa ve 5 ciltten oluşan eserde 400 edebiyatçı yer alıyor.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal ile birlikte projenin yürütücülerinden olan İsmail Bozkurt’un TAK muhabirine verdiği bilgiye göre, söz konusu ansiklopedik eserde, masal, roman, şiir, mani vb. türlere ayrılırken, her yazar veya şairin hayat hikayesine, eserlerine ve eserlerinden özetlere yer veriliyor.

Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasında eserlerin edebi değeri hakkında yorum yapılmaksızın, yazarın veya şairin kitap yayımlamış olması yeterli görülmüş. Çünkü saptanan kitaplar arasında 20 sayfalık roman bile mevcut.

Çalışma 2017 yılına kadar geldiği için bundan sonra ortaya çıkacak eserler, yazarlar ve şairler için de zaman içerisinde ek cilt yayımlanacak.

KIBATEK Onursal Başkanı ve Proje Yürütücülerinden İsmail Bozkurt, Kıbrıs Türk Edebiyatı tarihi çalışmasını gerçekleştirirken sadece basılmış kitapları aldıklarını, gazete ve dergilerin buna dahil olmadığını, çünkü dergi ve gazeteleri araştırmak için de en az 3 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

400 YAZAR VE ŞAİR DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

400 yazar ve şairin tek tek detaylı bir şekilde incelendiğini vurgulayan Bozkurt, ortaya Kıbrıs Türk Edebiyatı hakkında çalışma yapmak isteyenlere bir kaynak çıktığını belirtti.

Eserin basım aşamasında olduğunu ve birkaç ay içerisinde basılmasını beklediklerini belirten Bozkurt, Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ni projenin bir parçası olarak özellikle kütüphaneler olmak üzere, KKTC, Türkiye ve dünyada 400 noktaya ücretsiz olarak ulaştıracaklarını ifade etti.

BOKURT: “ASLINDA BU SAYI 400’DEN ÇOK DAHA FAZLA”

Bozkurt,” Kıbrıs Türkleri olarak, yaklaşık 450 yıldır var olduğumuz, Türkçe konuşup Türk diliyle edebiyat yarattığımız Kıbrıs adasında; edebi kitap yayımlayan yaklaşık 400 yazar/şair yetiştirdik. Aslında bu sayı çok daha fazladır, çünkü 400 sayısı yalnızca kitabı çıkmış olanları içerir. Oysa biliyoruz ki çok sayıda başka yazarımız/şairimiz da ürün verdi ama bu ürünleri kitaplaştıramayıp yalnızca gazete ve dergilerde yayımlayabildi” dedi

Bugüne kadar Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’nin yazılmadığına dikkat çeken Bozkurt, bazı araştırmaların yapıldığını ama bu çalışmaların edebiyat tarihi şeklinde olmadığını kaydetti.

Bozkurt, “Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi”nin kapsamı ve içeriği hakkında da şunları söyledi:

“Kıbrıs Türklerinin adaya gelirken getirdiği ve 1571 – 2017 arasında ürettiği masal, halk hikâyesi, fıkra, bilmece, tekerleme, türkü, mani, ninni, ağıt, bilmece, atasözü, deyim ve diğer sözel değerlerle zengin bir halk edebiyatımız var.

Ayrıca şiir, roman, öykü, oyun, tiyatro, anı, gezi, deneme, anlatı ve bunun gibi yazınsal türlerde yazılmış yüzlerce eser var.

1571 – 2017 arasında bu adada yaratılan Halk Edebiyatı ürünleri ile yazılı edebiyat bağlamında yaratılan tüm yazınsal eserlerin ve doğal olarak yazınsal eseri olan tüm yazar ve şairlerin çalışmada yer alması hedeflendi. Diyebilirim ki, en az % 95 oranında bu başarıldı. Tüm çabalara karşın maalesef ulaşılamayan eserler var. % 100’e ulaşamamanın nedeni bu”

Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi projesi ile yalnız edebiyat tarihinin değil, beş ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı envanterinin çıkacağını vurgulayan Bozkurt, bu vesile ile çalışma arkadaşı Oğuz Karakartal’a, KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer’e, eski rektör İsmail Güleç’e, proje asistanı Nihal Agan’a, katkı koyan 80 akademisyen ile yazara ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile eski Büyükelçi Derya Kanbay’a teşekkür ederek, projeyi birlikte başlattıkları rahmetli Harid Fedai ile Ali Nesim’i saygı ile andığını söyledi..