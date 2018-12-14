  • BIST 89.900
  • Altın 214,587
  • Dolar 5,3868
  • Euro 6,0807
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

BRTK Müdürü Akter TRT’yi ziyaret etti

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile TRT arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılması konusunda çalışmalar sürüyor.
BRTK Müdürü Akter TRT’yi ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile TRT arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılması konusunda çalışmalar sürüyor.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüştü.
Ankara’da nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, kurumlararası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda niyet beyan edildi.
Aysu Basri Akter ile İbrahim Eren arasındaki görüşmede geçmişte olduğu gibi bugün de birçok alanda birlikte çalışılabileceğine vurgu yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve BRT’nin yerinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, BRT HD Stüdyosuna yapılan katkıları hatırlatırken, TRT’nin her zaman her konuda işbirliğine açık olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs’ın geleneksel el işlerinden bir tabloyu ziyarette anı olarak sunan BRT Müdürü Aysu Basri Akter de kurumlararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve bundan sonra daha çok alanda birlikte çalışma niyetini dile getirdi.
TRT Eğitim Daire Başkanlığı ile Haber ve Spor Daire Başkanlıkları ile de görüşmeler gerçekleştiren Akter, çeşitli alanlarda yapılacak işbirliği ve geliştirilebilecek ortak projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BRTK Müdürü Akter TRT’yi ziyaret etti14 Aralık 2018 Cuma 13:15
  • Kapalı Maraş panelde tartışıldı14 Aralık 2018 Cuma 13:05
  • Enflasyonla Mücadele’de Kuzey Kıbrıs Turkcell de var…14 Aralık 2018 Cuma 13:00
  • Restorancilar Birliği ilk ziyaretini gerçekleştirdi14 Aralık 2018 Cuma 12:45
  • Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi14 Aralık 2018 Cuma 12:08
  • Yerli ürünlerden 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı!14 Aralık 2018 Cuma 11:55
  • Toprak anaya saygı günü etkinliği düzenlendi14 Aralık 2018 Cuma 11:40
  • 13 yaşındaki çocuk arazi içerisinde ölü bulundu14 Aralık 2018 Cuma 11:40
  • Özçınar, drenaj alt yapısının önemin işaret etti14 Aralık 2018 Cuma 11:35
  • Lute bu akşam Kıbrıs’ta14 Aralık 2018 Cuma 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti