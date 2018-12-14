BRTK Müdürü Akter TRT’yi ziyaret etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile TRT arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılması konusunda çalışmalar sürüyor.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüştü.

Ankara’da nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, kurumlararası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda niyet beyan edildi.

Aysu Basri Akter ile İbrahim Eren arasındaki görüşmede geçmişte olduğu gibi bugün de birçok alanda birlikte çalışılabileceğine vurgu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve BRT’nin yerinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, BRT HD Stüdyosuna yapılan katkıları hatırlatırken, TRT’nin her zaman her konuda işbirliğine açık olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs’ın geleneksel el işlerinden bir tabloyu ziyarette anı olarak sunan BRT Müdürü Aysu Basri Akter de kurumlararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve bundan sonra daha çok alanda birlikte çalışma niyetini dile getirdi.

TRT Eğitim Daire Başkanlığı ile Haber ve Spor Daire Başkanlıkları ile de görüşmeler gerçekleştiren Akter, çeşitli alanlarda yapılacak işbirliği ve geliştirilebilecek ortak projeler konusunda istişarelerde bulundu.