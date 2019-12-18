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BTYO Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü mesleki gözlem gezilerine devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri Yenilenebilir Enerji dersi kapsamında geleneksel olarak yaptıkları mesleki gözlem gezilerine devam ediyorlar.
BTYO Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü mesleki gözlem gezilerine devam ediyor

Toplumsal ve meslek sorumluluğu içinde eğitim programlarını yürüten BTYO, tüm programlarında öğrencilerini hem günümüz koşullarına hem de ilgili sektörde çalışmaya hazır gerekli donanım, bilgi ve becerileri kazandırarak mezun etmeyi hedefliyor.

 

Doğaya yeterince önem verilmemesi ve fosil yakıt kullanımının atmosfere yaydığı emisyonlar küresel ısınmaya neden olmakta ve dünyamızın ekolojik dengesini bozmaktadır. İklimsel felaketleri önlemek enerji üretiminde alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri son yıllarda gelişmekte olan güneş enerjisi santraline gezi düzenledi. DAÜ BTYO Öğretim Görevlisi Ahmet Köylüoğlu himayelerinde gerçekleştirilen ziyarette, Vadili’deki 1MW gücüne sahip güneş santrali ziyaret edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurulum Mühendisi ve DAÜ mezunu Tayfun Atıfsoy’un da hazır bulunduğu söz konusu ziyaret sırasında tesis hakkında bilgiler alındı.

 

DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer çeşitli meslek dallarında yapılan bu tür gözlem gezilerine önümüzdeki haftalarda da devam edileceğini belirterek, bu tür etkinlik ve olanakların öğrencilerimizin ileriki aşamalarda seçecekleri meslek dalları açısından çok verimli olduğuna inandıklarını vurguladı. Doç. Dr. Dimililer “Mesleki teknik geziler öğrencilerin ilgili sektördeki güncel uygulamaları öğrenmelerine yardımcı olmasının yanında en büyük avantajlarından birisi de aldıkları eğitimin ve okulumuzda kazandıkları becerilerin, iş hayatına atıldıklarında kullanılabilecek olmasını göstermesidir. Bu da öğrencilerimizin motivasyonunu ve dolayısıyla başarılarını yükseltmektedir. Bu tip geziler ayrıca öğrencileri uzmanlaşacakları dalı seçmeleri konusunda da bilinçlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

KKTC’de bir ilke imza atarak ASIIN akreditasyonu almış olan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi programı, tüm dünyada tanınan bir diplomaya sahip, işe başlamaya hazır bir şekilde güncel bilgi ve becerilerle donanmış “ara” değil “aranan” eleman yetiştirmeye devam edecektir

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