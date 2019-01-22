  • BIST 99.284
  • Altın 220,941
  • Dolar 5,3543
  • Euro 6,0813
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

“Bu hanımefendi konulu filmlerde oynuyor”

»
Melih Altınok'un sahte tweeti, haberine konu etmesi tepki çekti
“Bu hanımefendi konulu filmlerde oynuyor”

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Atv’den Melih Altınok da konuyu “Son Durak” isimli programına taşıdı ancak gazetecinin programında gösterdiği ‘troll’ bir tweet sosyal medyada gündem oldu.

Bu tweette Lübnan asıllı porno yıldızı Mia Khalifa görülüyor. 

Altınok, Khalifa’nın “konulu filmlerde oynadığını” söylerken gazetecinin bu sahte tweeti, haberine konu etmesi tepki çekti. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi21 Ocak 2019 Pazartesi 21:07
  • BDDK’den sosyal medya kullanıcılarına “sahte banka” uyarısı21 Ocak 2019 Pazartesi 20:57
  • Erdoğan’dan marketlere: Hesabını sorarız21 Ocak 2019 Pazartesi 20:55
  • Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var21 Ocak 2019 Pazartesi 20:11
  • Atatürk Havalimanı'nın kapanma tarihi belli oldu21 Ocak 2019 Pazartesi 18:00
  • Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip yaşatmanın anlamı yok21 Ocak 2019 Pazartesi 17:57
  • Adana'da; lise müdürü, ahırda ölü bulundu21 Ocak 2019 Pazartesi 17:28
  • Çavuşoğlu: "Kim ne derse desin, KKTC'nin bize ruhsat verdiği alanlarda sondaja başlıyoruz!"21 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
  • TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray'a bindi21 Ocak 2019 Pazartesi 10:30
  • Bir ilk: Ekşi Sözlük yazarına 'Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama' davası21 Ocak 2019 Pazartesi 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti