Bu kez gerçek! Onurhan: “İstifamı Başbakana sundum”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, görevinden istifa etti.
Onurhan, bugün saat 11.30’da Başbakan Ersin Tatar’a istifasını sunduğunu Haber Kıbrıs'a açıkladı
İstifasının yarın (1 Mayıs) itibarıyla geçerli olacağını belirten Onurhan, istifa nedeni için ise “gereken lüzum üzerine” ifadesini kullandı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Selim Gökbörü’nün getirileceği öne sürüldü.
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