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“Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım”

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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarından özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.
“Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım”

Girne kent genelinde sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada belediye tarafından, sahipsiz sokak hayvanlarından özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Girne Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle de işbirliğini sürdürdüğü ifade edildi. Girne Belediyesi’nin sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde de tüm Belediye sakinlerine çağrıda bulunuldu.

SOYEL: “ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüm hayvanların iyi bir refah düzeyinde hayat sürmelerinin, en temel yaşamsal hakları olduğunu, Köpek Kayıt Tüzüğü ve Hayvan Refahı Yasasının verdiği yetkilerin etkin bir şekilde kullanılması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Köpeklerin kayıt altına alınması zorunluluğu ile ilgili bakıcılarının yazılı ihbarlarla bilgilendirildiği ve takip edildiği bir sistem kurulduğunu vurgulayan Soyel, sokaktaki kimsesiz hayvanlar için uzun bir süredir çalışmalar yapan belediye ekiplerinin özellikle şu soğuk kış günlerinde mama ve sıcak yuva desteği sağlama yanında kısırlaştırma, veteriner kontrolü ve gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyonları konularında yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “KÖPEKLERIMIZIN RUHSATLARININ YENİLENMESI ŞART”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hayvanların günlük hayatımızın önemli parçası olduğunu, evlerimizde beslediğimiz köpeklerin veteriner kontrollerinin ve tüm ihtiyaçlarının sağlanması yanında her yıl Belediyemizin Sağlık Şubesinden de ruhsatlarının yenilenmesinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi. 

Güngördü, köpeklerin bakım ve yaşam ihtiyaçlarının her anlamda karşılanarak kayıt altında olması yanında kısırlaştırılarak nüfusunun kontrol altında tutulması yoluyla, uzun vadede sokaktaki başıboş hayvan sayısının azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguladı. Belediye olarak sahipsiz köpekler için 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngördü, hayvan severlerin burayı ziyaret ederek katkı koyabileceklerini ifade etti.

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