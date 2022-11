Bu yılki Queer Wave - Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali Programı Yayınlandı.

Queer Wave 2022, 25 Kasım Cuma günü Lefkoşa suriçinde başladı ve 4 Aralık Pazar gününe kadar devam ediyor.

Festivalin üçüncü edisyonunda, 15 uzun metrajlı film, beş Kıbrıslı giriş ve 60'tan fazla Kıbrıs prömiyeri olmak üzere toplam 70 film gösterilecek. Bu yılki program retrospektifleri, belgeselleri, animasyon filmleri ve aile dostu bölümleri bir araya getiriyor. Bugün temel insan haklarından yoksun olan ülkelerle dayanışmanın bir göstergesi olarak İran, Ukrayna ve Filistin'den üç kısa film de gösterilecek.

Tam program web sitesinde: queerwave.com

Biletler: soldoutticketbox.com

Festival Gönüllere Taht Kuranlar

After a special screening of Flee at the Rialto Theatre, this year's Queer Wave officially kicks off at Theatro Polis (opposite the Old Powerhouse) on 25.11 with Maryam Touzani's The Blue Caftan from Morocco, a subversive film that had its world premiere at this year's Cannes Film Festival, winning the International Jury (FIPRESCI) in the "Un Certain Regard" section. On the opening night, the Deputy Minister of Culture Yiannis Toumazis will address a greeting.

Flee'nin Rialto Tiyatrosu'nda özel gösteriminin ardından, bu yılki Queer Wave LGBTQIA+ Film Festivali, 25 Kasım tarihinde Theatro Polis'te (Eski Elektrik Santrali'nin karşısında) Maryam Touzani'nin dünya prömiyerini bu yıl Cannes'da "Un Certain Regard" bölümünde Uluslararası Jüri'yi (FIPRESCI) kazanan yıkıcı filmi The Blue Caftan from Morocco ile resmen başladı. Açılış gecesinde Kültür Bakan Yardımcısı Yiannis Toumazis açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bu yılki festivalin diğer hitleri arasında İsveçli film yapımcısı Magnus Gertten'in zamanla gömülü lezbiyen aşkının şefkatli hikayesini anlatan hareketli belgeseli Nelly & Nadine (29.11); hem de pop Mısır müziğine ve Binbir Gece Masalları'na benzer bir anlatım yapısına sahip şehvetli bir kuir müzikal: Seni Bir Yaz Günü ile Kıyaslayayım mı? (Shall I Compare You to A Summer's Day?) Mohammad Shawky Hassan (30.11), çok eşlilik hakkında çok sayıda hikayenin izini sürüyor.

Aile Dostu Seçmeler

Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle, bu yılki Queer Wave, Kıbrıs'ta LGBTI+ gençlere hala sistematik olarak sunulmayan bakım konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla genç karakterlere özel bir görünürlük kazandıracak. Sırasıyla Arjantin ve Finlandiya'dan, diğer temaların yanı sıra biseksüel ve aseksüel karakterlerin romantik ve erotik keşfine ışık tutan Mariano Biasin'in ‘Sublime’/ ‘Yüce’ (11/26) ve Alli Haapasalo'nun ‘Kız Resmi’ / ‘Girl Picture’ (26.11) var. Laurent Micheli'nin Belçika'dan ‘Lola and the Sea’ / ‘Lola ve Deniz’ (26.11) filmindeki transseksüel kahramanı, filmin aile bağlarına olan şefkatli yaklaşımıyla kesinlikle kalpleri cezbedecek. J.E. Tiglao'nun Metamorphosis (27.11), Filipinler'den Queer Wave'de gösterilen ilk film olmasının yanı sıra, sinemada gerçekten nadir bir tür olarak festivalin ilk interseks kahramanlı uzun metrajlı filmi olacak. Son olarak, Kanadalı yönetmen Bretten Hannam's Wildhood (27.11), kuir yerli karakterleri hafiflik ve mizahla izleyen bir filmde, ekranda nadiren görülen bir dünyaya bir bakış sunuyor.

Belgeseller

Belgesel sevenler için program, Yunan yönetmen Panagiotis Evagelidis'in (26.11) filmini sunmak için bizzat Queer Wave'e katılacak ve ülkenin ilk iki eşcinsel evliliğine katılarak devletin itirazlarına karşı çıkan Yunanistan'daki LGBT+ aktivistlerine bir övgü konulu Tilos Weddings ile tamamlanacak. Adrián Silvestre, gözlemci ama tarafsız bakışıyla, bu yılki Queer Wave'e, İspanya'dan gelen eğlenceli ama hareketli ‘Sediments’ trans deneyiminin son derece hassas ve çok katmanlı bir portresini sunuyor (28.11). Belgeselde yer alan altı kadından biri filmi tanıtmak için festivale katılacak.

Kıbrıs’tan Katılımlar

Films with a queer subject matter from Cypriot directors have a marked presence again this year, with four short films and one feature film in the selection, among them two local premieres. These films are: The Man with the Answers by Stelios Kammitsis (27.11); Erma by Angelos Charalambous (28.11); Walls by Semeli Vogazianou (29.11); A Summer Place by Alexandra Matheou (30.11); and Que Será, Será by Alexandros Pissourios (01.12). The five directors will be with us after the screening of their films for a discussion with the audience: three Q&As delivered in person and two online.

Kıbrıslı yönetmenlerden konusu kuir olan filmler, aralarında iki yerel prömiyerin de yer aldığı dört kısa film ve bir uzun metrajlı filmle bu yıl yine dikkat çekiyor. Bu filmler: Stelios Kammitsis'in ‘Cevapları Olan Adam’ / ‘The Man with the Answers’ (27.11); Angelos Charalambous'tan ‘Erma’ (28.11); ‘Duvarlar’ / ‘Walls’ Semeli Vogazianou (29.11); Alexandra Matheou'nun ‘Yazlık Yeri’ / ‘A Summer Place’ (30.11); ve ‘Que Será, Será,’ Alexandros Pissourios (01.12). Beş yönetmen, filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerle bir tartışma için bizimle olacak: üç soru-cevap şahsen ve diğer ikisi çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Retrospektif Bölüm

Kuir sinemanın önünü açan farklı zamanlardan yönetmenleri kutlayan festival, retrospektifinde bir kez daha birçok cevhere saygı duruşunda bulunuyor: İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin doğumunun 100. yılını kutlamak için ‘Teorem’ (01.12); Alman yönetmen Rainer Werner Fassbinder tarafından filmin 50. yıldönümü vesilesiyle ‘Petra von Kant'ın Acı Gözyaşları' / ‘The Bitter Tears of Petra von Kant’ (02.12); ve İngiliz yönetmen Basil Dearden’in 1960'larda İngiltere'de eşcinsel hakları hareketi ve eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması bağlamında tarihsel öneme sahip bir film ‘Victim’ / ‘Kurban’ (03.12).

Kısa Filmler

Bu yıl, uluslararası kuir sahnesinden kısa film yapımcılarına toplam sekiz farklı kısa film programıyla özel bir platform verilecek: bunlardan dördü Kıbrıs filmi; aile meselelerine odaklanan bir program; ve 80'ler ve 90'ların Alman yeraltı sahnesinin önemli bir parçası olan ve çalışmalarını sunmak üzere festivale bizzat katılacak olan Michael Brynntrup'ın ‘Super-8 gems’ / ‘Super-8 mücevherleri’ oluşan bir seçki. Queer Wave ilk kez pornografik içerikli bir kısa film programına da yer verecek. Seçilen kısa filmler arasında bu yılki Kuir Palmiye (Cannes) ve Teddy Ödülü (Berlin) kazananları da var.

Tam program websitesinde: queerwave.com

Biletler: soldoutticketbox.com

Paralel Etkinlikler:

Queer Wave 2022 boyunca, gösterimlerin ardından her gece yerel sanatçılar - LGBT+ ve arkadaşlarıyla - Sessions'ta (6 Sapfous Street) eserlerini sunan etkinlikler düzenlenecek. Sessions, Lefkoşa'da Queer Wave ile işbirliği içinde 10 gün boyunca paralel etkinliklere ev sahipliği yapacak, yeni kurulmuş ve gelecek vaat eden bir kuir alanıdır. Sessions, performanslar, DJ'lerle canlı müzik, sergiler ve tartışmaların yanı sıra, Festival boyunca Queer Wave izleyicilerinin bir araya gelerek içecek ve vegan atıştırmalık seçenekleri sunacağı bir sosyal alan sunacak. Daha fazla bilgi için instagram sayfası @sesssssions takip ediniz.

Queer Wave 2022 Gösterim Mekanları

Theatro Polis – Eski Elektrik Santrali'nin karşısında (25.11-01.12)

Goethe-Institut Kıbrıs - Ledra Palace kontrol noktası (02.12)

Shakespeare Evi – Lefkoşa’nın kuzey kesimi (03.12)

Seanslar - 6 Sapfous Caddesi (04.12)

Destekleyenler: