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Bu Yola Dikkat!

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Bu Yola Dikkat!
Bu Yola Dikkat!

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,

Haspolat -Güngör arasındaki yol, asfaltlama çalışması nedeniyle 10 Ocak’a kadar trafiğe kapatılacak, sürücüler, Karayolları Dairesi’nin açıkladığı alternatif güzergahları kullanacak.

Yapılan açıklamaya göre, Haspolat -Güngör arasındaki yol, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında asfaltlanacak.

Asfaltlama faaliyeti nedeniyle söz konusu güzergah 04-10 Ocak tarihleri arasında ( 7gün ) araç trafiğine kapatılacak.

Sürücüler alternatif yol güzergâhını kullanabilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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