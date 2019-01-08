Bugün dağlık kesimlere kar yağması bekleniyor

Hava sıcaklığının daha da düşmesi beklenirken bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur var.
Yarın sabah ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, 14 Ocak tarihine kadar yayınladığı hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi etkisi altına kalacak.
Periyodun ilk 2 günü oldukça soğuk ve nemli olacak bölgede bugün yer yer sağanak yağmur ve öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur kar bekleniyor.
Bugün ayrıca zaman zaman fırtına yaşanması öngörülüyor.
BRTK
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