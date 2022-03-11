Bugün gece yarısına kadar fırtına etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, 22.00 ile bugün 23.59 arasında karada fırtına beklendiği bildirildi.
Açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
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