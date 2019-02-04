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“Bugün hakka yürüyen Aydın Denktaş’ı Kıbrıs Türk Halkı asla unutmayacaktır”

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP adına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
“Bugün hakka yürüyen Aydın Denktaş’ı Kıbrıs Türk Halkı asla unutmayacaktır”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP adına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

 

Özcafer mesajında şu sözlere yer verdi; “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın değerli eşi, Genel Başkanımız Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı bizleri derinden üzmüştür.

 

Bir liderin yanında tarihe tanıklık eden, güçlü, mücadeleci, bir kadın, bir anne olan Aydın Denktaş, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk Kadının ne denli güçlü olduğunun sembolüdür.

Hayatını ‘Kıbrıs Davası’na adayan eşi Rauf R. Denktaş’ın bıraktığı boşluğu doldurmak adına mücadeleler veren, evlatlarına gerektiğinde, Anne, gerektiğinde Baba olan bu güçlü kadın, acıların en büyüğünü ise üç evladını ve bir torununu kaybederek tatmıştır. 63 yıllık hayat arkadaşını ise, 13 Ocak 2012 tarihinde kaybetmiştir.

Bugün hakka yürüyen Aydın Denktaş’ı Kıbrıs Türk Halkı asla unutmayacaktır.

Cennet mekânın olsun.”

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