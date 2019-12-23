Bugünden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. 3 Gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Aralık dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

. 3 günün ardından, hava daha çok parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 16-19 derce dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esecek.