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Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağmur var

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün, yarın ve Salı günleri yağmur bekleniyor.
Bugünden itibaren Salı gününe kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün, yarın ve Salı günleri yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 8 – 14 Aralık döneminde, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer yağmurlu, Salı parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, sonraki günler parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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