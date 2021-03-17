Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, salgının son durumunu değerlendirmek amacıyla toplandı.
Detay Özel-Hanife LEFKARALI
Son açıklanan Bakanlar Kurulu Kararları sonrasında başbakan ersan Saner hafta ortasında komitenin bir değerlendirme toplantısı yapacağı ve duruma göre açılabilecek sektörlere dair öneriler hazırlanacağını söylemişti.
Toplantıda; öncelikli olarak eğitim ve spor salonlarının, ne zaman ve nasıl açılabileceğinin konuşulması bekleniyor.
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