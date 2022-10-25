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Bülent Arınç'tan oğlunun 'AKP'den istifa edeceği' iddialarına yanıt

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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın partisinden istifa edeceği iddialarına tepki gösterdi.
Bülent Arınç'tan oğlunun 'AKP'den istifa edeceği' iddialarına yanıt

AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa edip İYİP'e geçmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Fakıbaba'nın istifasının ardından AKP'de istifaların artacağı iddia ediliyor.

AKP İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da partisinden istifa edeceği iddiasına Bülent Arınç'tan tepki geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre Dare Medya'ya konuşan Bülent Arınç, "Ben ömrünü ve siyasetini hep aynı çizgi üzerinde yaşamış ve yürütmüş bir insanım. Ve hayatım boyunca da bedeli her ne olursa olsun inandığım doğruları söylemekten ve inandığım istikamette yürümekten ve dahi yaşamaktan asla ailem ile birlikte vazgeçmedim, vazgeçmedik. Herkesin dengeler dediği süreçlerde bile benim tek denge noktam, doğru olan, hakkaniyetli olan ve adaletli olandı" dedi.

'AK Parti benim evim'

Kendisinin AKP kurucularından olduğunu belirten, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu söyleyen Arınç, "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir" şeklinde konuştu.

'Benimle ilgili senaryolar üretecekler'

Arınç konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kendisini buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir. Daha geçen hafta Ordu’da görevliydi bu haftada sanırım Edirne’de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı.

Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla STK’lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle yağma. Biz iki de bir de birilerinin 'Oku Bakalım Amentü’yü biliyor musun?' diyeceği insanlar değiliz.

Sabrın da bir noktası var. Bizim Amentümüz, yerimiz, partimiz memleketimiz yurdumuz duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur." 

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