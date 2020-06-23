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Bülent Dizdarlı’dan hekimlere çağrı: “Başbakanlık önündeki eyleme katılın”

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Bülent Dizdarlı’dan hekimlere çağrı: “Başbakanlık önündeki eyleme katılın”
Bülent Dizdarlı’dan hekimlere çağrı: “Başbakanlık önündeki eyleme katılın”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, hekimlere çağrıda bulunarak, meslektaşlarının kırgınlığının mesleki sorumluluğunu yerine getirmesine engel olmadığını işaret etti ve “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yanında bugün saat 12.00'de Başbakanlık önünde yapılacak eyleme katılarak destek veriniz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:

“HEKİMLERE ÇAĞRI

Değerli meslektaşlarım.

Ülkeniz ve toplumunuz adına sorumluluğunuz vardır. Arada birilerine kırgın ya da kızgın olabilirsiniz.

Ancak bu kırgınlığınız mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmenize engel değildir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yanında bugün saat 12 de Başbakanlık önünde yapılacak eyleme katılarak destek veriniz.

Emekli, genç, kamu,özel fark etmez. Hepimiz orada olmalıyız. Olmaliyız ki bizi hissetsinler.

Yalpalamayıp bilim doğrultusunda karar üretsinler.

Sevgili dostlar.

Ben orada olacağım. Ya siz?”

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