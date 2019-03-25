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Bülent Ersoy, sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu (video)

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Bülent Ersoy, sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu
Bülent Ersoy, sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu (video)

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sahne aldığı bir mekânda sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu.

Görüntülerde ‘Aldırma Gönül’ şarkısını okuyan Bülent Ersoy’un öksürdüğü ve su istediği anacak şarkı başlayınca suyunu içemeden şarkısına girdiği görülüyor. Tam o anlarda sahneye atlayan bir kadının Ersoy'un kolunu çekmesi ile şarkı kesiliyor. Önce tepki vermeyen Diva, kadının tekrar kolunu çekerek bir şey söylemek istemesi ile çok sinirleniyor ve kadının önce kafasına vuruyor ve sonra elindeki mikrofonla tekrar vurarak uzaklaştırıyor.

 

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