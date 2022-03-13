Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre,
Bugün Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde bulunan kadın şahsa ait cansız bedenin, Girne'de sakin İran uyruklu Mina Modaresi OLOOMI (K-33) olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Öte yandan;13.3.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lapta Huzurevinde kalmakta olan Bertil Zilha KALAYCILAR (K-87), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir . Soruşturma devam etmektedir.
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