  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu

» »
Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu
Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belli Oldu

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre,

Bugün Karaoğlanoğlu'nda deniz içerisinde bulunan kadın şahsa ait cansız bedenin, Girne'de sakin İran uyruklu Mina Modaresi OLOOMI (K-33) olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan;13.3.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lapta Huzurevinde kalmakta olan Bertil Zilha KALAYCILAR (K-87), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir . Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak13 Mart 2022 Pazar 17:45
  • Selvilitepe’de 2 araç uçuruma yuvarlandı13 Mart 2022 Pazar 16:37
  • Tatar, bugün adaya döndü13 Mart 2022 Pazar 16:35
  • Tatar’dan tepki:Rum Yönetimi Vettel’in kaskındaki KKTC bayrağını hazmedemedi13 Mart 2022 Pazar 16:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar, doktorlar ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı13 Mart 2022 Pazar 16:05
  • Lefkoşa-Girne Anayolu çift yönlü olarak trafik akışına açıldı13 Mart 2022 Pazar 15:51
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu13 Mart 2022 Pazar 15:43
  • Lefkoşa'dan Girne'ye gidiş yolu halen kapalı…13 Mart 2022 Pazar 15:35
  • Firar Eden 2 Mahkum Teslim Oldu!13 Mart 2022 Pazar 15:30
  • Girne Sahilinde Ceset Bulundu!13 Mart 2022 Pazar 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti