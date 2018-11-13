Bütçe komitesinin bugünkü toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladığı bugün tasarının genel görüşmesini tamamladı.

Öğle arasından sonra başlaya oturumda bütçeye ilişkin konuşmalar devam etti ve oturum saat 15.30 sıralarında sona erdi.

Yarınki toplantısına saat 09.00’da başlayacak komite Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşecek.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bütçeye katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Manavoğlu, 8 ayda yapısal reform konusunda hiçbir şey yapılmadığının söylendiğini belirterek, “8 ayda yapılmadı denilenlerden hangileri UBP hükümeti döneminde yapıldı?” sorusunu sordu.

Yapısal reformlar yapılmazsa kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir ekonomiye ulaşmanın mümkün olmayacağını dile getiren Manavoğlu, 2018 yılının, yaşanan tüm sorunlara rağmen iyi geçtiğini, son 17 yıldaki en büyük ekonomik krizin yaşandığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu, muhalefetten somut ve yapıcı öneri ve eleştiri beklediklerini söyleyerek, yapısal reformlara da gerçek destek vermelerini istedi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, bugün yapılan tüm konuşmaları dinlediğini, bütçenin sadece Maliye Bakanlığı’nın bütçesi değil, hükümetin bundan sonraki süreçte yapmak istediklerinin yol haritası olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, UBP milletvekillerinin eleştiri yaparken önerilerini de ilettiklerini, açık ve net düşüncelerini aktardıklarını söyledi.

Amcaoğlu, geçmiş hükümet döneminde yapılan çalışmalara yer verdiği konuşmasında, Burs Tüzüğü, Döner Sermaye gibi önemli yasaların 39. hükümet döneminde hazırlandığını ancak şu anki hükümet döneminde bu konularla ilgili adım atılmadığını belirtti.

Kablo ile elektrik ve yenilenebilir enerji konularının hükümet programında yer almadığını, çeşitli konularda önceden yapılmış çalışmaların da değerlendirilmediğini iddia eden Amcaoğlu, “Daha iyisini yapacağız derken hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Amcaoğlu, eğitim, tarım ve içişleri gibi alanlarda UBP hükümetinin hazırladığı çalışmaların ileri götürülmediğini, gelecek dönemde bundan kaynaklı sorunlar yaşanacağını dile getirdi.

Bütçenin sadece hükümetin bütçesi olmadığını söyleyen Amcaoğlu, bütçenin ülkenin bütçesi olduğunu, bütçelerin iyi analiz edilmesi ve bütçe açıklarının halka açıklanması gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, altyapı yatırımlarına teşviklerin yapılamaması halinde bütçenin açık vermeye devam edeceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Bütçe ile hükümet programı paralelliği, kamu yatırım harcamaları, personel giderlerinin aşağı çekilmesi ve ekonominin büyümesi sağlanabilecek mi? Kayıt altına alınabilecek mi? 2019 Bütçe Yasa tasarısı özelleştirme öngörüsü taşıyor mu?” sorularını yöneltti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin 8 ayda hiçbir yapmadığı eleştirisine değinerek, Temmuz ayından bugüne beş aylık süre geçtiğine işaret etti ve ekonomik krizin zamandan çaldığını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın elektriği ucuzlatmak için çaba harcadığını dile getiren Denktaş, Ulaştırma Bakanlığı’nın yollarla ilgilendiğini, durmuş olan işlerin yeniden başladığını, limanların özelleştirilmesine yönelik yapısal düzenlemelerin ardından yasal kısımların düzenlenmekte olduğunu belirtti.

Telekomünikasyonun yeniden yapılandırılması üzerinde durduklarını dile getiren Denktaş, kurumun görevlerini farklılaştıracak bir sisteme kavuşturulması gerektiğini, dairenin bugüne kadar desteklenmediğini ve altyapısının geliştirilmesi için maddi kaynak ayrıldığını ifade etti.

Denktaş, Belediyeler Yasası’nın inceleneceğini, kamu ve belediyeler reformunun ciddi olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Serdar Denktaş, Doğrudan Gelir Desteği konusunda gelecek dönem yapılacak çalışmalara değinerek, daha başarılı çalışmaların uygulanacağını belirtti.

Sağlığa ağırlıklı bir bütçe ayrıldığını söyleyen Denktaş, hükümet programı ile bütçenin uyumlu olduğunu ve kamu reformuna mali desteğe ihtiyaç olmayacağını kaydetti.

Personel harcamalarının aşağı çekilmesi konusunun tüm hükümetlerin hedefi olması gerektiğini, uzun vadede bunun sağlanması gerektiğini belirten Denktaş, bu yıl için ekonominde büyümeden çok var olanın korunmasını hedeflediklerini ve kayıt dışılığın bir kısmının kayıt altına alınacağını ifade etti.

Mali Yönetim Yasası ve benzeri yasaların bu dönem Meclis’ten geçirileceğini söyleyen Denktaş, 2019’un başarılı geçirilmesi halinde büyüme trendinin yeniden başlayacağına inanç belirtti.

Özelleştirme vasıtasıyla açık kapatma hedefleri olmadığını kaydeden Denktaş, “2019’u tahminlerin ötesinde bir başarı ile sonuçlandıracağız” diye konuştu.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, bütçeye bakıldığında bazı rakamsal değerlerin açığa kavuşması gerektiğini söyledi.

Berova, yatırım alanlarında kalemlerin Türkiye destek kalemlerinden karşılandığını belirterek, Mali Ekonomik Protokol görüşmelerinin ciddi olarak başlamadığından bu rakamların nasıl belirlendiğini sordu.

1 milyar üzerinde bir açıkla bütçenin götürülmesinin mümkün olmayacağını dile getiren Berova, dört okul yapımı için temin edilecek paranın gerçekte var olup olmadığını sordu.

Berova, bütçede 825 milyon TL’lik açık bulunduğunu söyleyerek, “Bunun büyüyebileceği kaygısı varken nasıl hayırlı olacağı ayrı bir soru işareti olarak duracaktır” dedi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ek mesai konusunun kime nasıl ödeneceğinin belli olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin vardiya çalıştığını söyleyen Gündüz, bayramlar ve diğer tatillerin azaltılması ile farklılık yaratılabileceğini kaydetti.

Gündüz, kamu reformu geçtiği zaman sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi farklılık olmayacağını, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkanlık sisteminin geçmesi ile de bürokrat ve vekillerin kendi işlerine odaklanacağını dile getiren Gündüz, bu sistemin ülke için en iyi sistem olduğunu söyledi.

Gündüz, RHA’ların mesai saatlerinde kullanılması gerektiğini söyleyerek, özel işler için kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Limanların özelleşmesi ve devletin sadece denetim yapması gerektiğini söyleyen Gündüz, kılavuz kaptan açığına dikkat çekti.

Limanların ve girişlerin denetlenmesinin önemine işaret eden Gündüz, bulaşıcı hastalıklar bakımından da limanlara önem verilmesi gerektiğini, küçük bir adada salgın hastalıkların çok çabuk yayılabileceğini belirtti.