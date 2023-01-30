Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 bin TL’lik büyük ikramiye ‘72623’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 bin TL’lik büyük ikramiye ‘72623’ numaralı bilete isabet etti.

Bilet, Lefkoşa bayisi Derya Duru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 500 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 50 TL olarak, 31 Ocak 2023 itibarıyla satışa sunulacak.