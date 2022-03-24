Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Dikkatine

Hayvan Sağlığı Yasası altında oluşturulan “Büyükbaş Brusellozunun Kontrolü ve Eradikasyonunun Kurallarına ilişkin Tüzüğün 5. Maddesinin 4(a) bendinde belirtildiği gibi büyükbaş hayvan yetiştiricileri her yıl 30 Nisan tarihine kadar ellerinde bulunan büyükbaş hayvanların tüm detaylarını, sayısını, yaşlarını ve kategorilerini Veteriner Dairesi Müdürlüğüne güncellenmiş olarak bildirmek zorundadırlar.

Bu nedenle Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin 1-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Bölge Veteriner Dairelerine bildirim yapma zorunluluğu vardır. Bildirimler, Bölge Veteriner Dairelerinden alınacak bildirim formlarıyla yapılacaktır.

Bildirim yapmayan üreticiler hakkında ilgili yasalar uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacağını bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

VETERİNER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ