Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu: “elektrik kesintisine karşı ara emri aldık”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) borçları” nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi su kuyuları, belediye binası ve sosyal tesislerinin elektriklerini kesmesi üzerine ara emri aldıklarını bildirdi.

Sennaroğlu yazılı açıklamasında, “Mahkeme tek taraflı ara emriyle Büyükkonuk Belediyesi’nin ciddi dava sebepleri olduğuna bulgu yaparak, hem Kıb-Tek hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi” dedi.

Sennaroğlu, belediyenin, “bu süre zarfında yaşadığı mağduriyetten dolayı elektriksiz kalıp, belde halkına hizmet veremediği ve bölge halkının susuz kalması sonucu yaşanan mağduriyetler ile zarar ziyandan” ötürü Kıb-Tek ve sendikaya 1 milyon TL değerinde tazminat davası açılacağını da kaydetti.